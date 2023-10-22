مشروب ساحر تناوله قبل النوم يزيل السموم من الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يساعد مشروب الكبد البسيط هذا في إزالة السموم بشكل فعال، ما قد يساهم في تحسين أداء الكبد وتعزيز الصحة العامة.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول مكونات وفوائد تناول هذا المشروب البسيط قبل النوم، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

الكبد هو أحد أعضاء الجسم الأكثر حيوية، حيث يؤدي دورًا أساسيًا في تصفية وإزالة السموم والفضلات من الدم، واستقلاب العناصر الغذائية، وإنتاج البروتينات الحيوية التي تساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، مع زيادة نمط الحياة غير الصحي والعادات الغذائية السيئة، تزداد الحاجة إلى تطهير الكبد، وهو ما يمكن القيام به بشكل طبيعي من خلال اتباع نظام غذائي صحي مقترن ببعض العلاجات المنزلية الطبيعية.

المكونات:

كوب ماء دافئ.

1ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

1 ملعقة صغيرة عسل خام.

1 رشة من مسحوق الكركم.

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

طريقة التحضير:

لتحضير هذا المشروب، قم بغلي الماء في مقلاة مع الزنجبيل المبشور وبمجرد أن ينخفض ​​الماء إلى النصف، قم بتصفيته وأضف عصير الليمون الطازج إلى الماء الدافئ.

وبعد ذلك، فإن إضافة العسل إلى المشروب لا يضيف لمسة من الحلاوة فحسب، بل قد يحتوي أيضًا على إنزيمات مفيدة، ثم أضف رشة من الكركم والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

ويمكنك إضافة قليل من الكركم والزنجبيل، ويعتقد أن هذه التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات تكون مفيدة للصحة العامة.

كيف يساعد تناول هذا المشروب في إزالة سموم؟

يحتوي مشروب التخلص من السموم هذا على مكونات غنية بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C من عصير الليمون أو الكركمين من الكركم، كما تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بخلايا الكبد، ومن خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، قد تدعم مضادات الأكسدة صحة الكبد بشكل عام.

التأثيرات المضادة للالتهابات:

إضافة مكونات مثل الكركم والزنجبيل تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، يساعد على تقليل الالتهاب في الكبد وتحسين أداء الكبد وكذلك تقليل الالتهاب المزمن الذي يؤدي إلى تلف الكبد.

تحسين إنتاج الصفراء:

ينتج الكبد الصفراء، وهي ضرورية لعملية الهضم والتخلص من الفضلات، وبعض المكونات، مثل الليمون والزنجبيل تعزز إنتاج الصفراء، ما يساعد على الهضم.

"رائحة سمك" في غرفة نوم تكشف عن مشكلة كهربائية خطيرة

قبل نهاية 2023.. اعرف ما يخبئه برجك عاطفيا

احذر.. علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة

طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها