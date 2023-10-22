لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أقل من خمس ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قلة النوم يمكن أن تضر بشكل خطير بالصحة العقلية للشخص، ولكن في حين أن العلاقة بينها والاكتئاب مفهومة جيدًا، إلا أن العلماء لم يجمعوا حتى الآن سوى القليل من الأدلة لإثبات أيهما يأتي أولاً: الأرق، أم الاكتئاب.

والآن، أصدر باحثون في المملكة المتحدة بيانات جديدة تكشف أن أولئك الذين ينامون باستمرار لمدة خمس ساعات أو أقل في الليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة لأن ينتهي بهم الأمر بالإصابة بالاكتئاب، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان .

"لدينا هذا السيناريو بين مدة النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب"، قالت أوديسا هاميلتون من كلية لندن الجامعية، المؤلفة الأولى للدراسة: "إنها تحدث بشكل متكرر، ولكن ما الذي يأتي أولاً لم يتم التوصل إليه إلى حد كبير".

أولئك الذين شملتهم الدراسة بلغ متوسطهم سبع ساعات من النوم في الليلة، حصل ما يقرب من 10% من المشاركين على أقل من خمس ساعات من النوم كل ليلة في بداية فترة الدراسة، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 15% بحلول النهاية، وارتفعت نسبة من يعانون من أعراض الاكتئاب من نحو 9% إلى 11%.

وذكرت الصحيفة أن الأبحاث السابقة أظهرت أن مدة النوم والاكتئاب يمكن أن يكونا موروثين.

وبتتبع المشاركين على مدى فترة طويلة، اكتشف مؤلفو الدراسة أن أولئك الذين يميلون وراثيا إلى النوم أقل من 5 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات الاكتئاب على مدى أربع إلى 12 سنة، ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص المعرضين للاكتئاب لم يكونوا أكثر عرضة لمشاكل في نومهم.

وجمع الباحثون البيانات الصحية والوراثية من 7146 مشاركًا، تم الاستعانة بهم بواسطة الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة، أو ELSA.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص المعرضين للاكتئاب لم يكونوا أكثر عرضة لمشاكل في نومهم.

ولكن في حين أن النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Translational Psychiatry، قد تكون سببًا للاكتئاب، فقد شجعت هاميلتون أولئك الذين يعانون من مشكلة أو أخرى على عدم النظر إلى حالتهم على أنها لا علاج لها.

وقالت: "نصيحتي هي إعطاء الأولوية للنوم وتجنب تسويفه، هناك مقولة شائعة في علم الوراثة مفادها أن الجينات هي التي تطلق السلاح والبيئة هي التي تسحب الزناد، قد تكون لديك استعداد وراثي لذلك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للتخفيف من المخاطر".

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