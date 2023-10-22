سيدة تقضي 15 عاما في الانتقام من رجل لسبب غريب "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كانت هناك جائزة لعدم النسيان، فإن هناك مرأة تستحقها بالفعل.

قامت امرأة من دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتقام من رجل لمدة 15 عامًا من خلال العمل على حرق برامجه التليفزيونية المفضلة بكشف تفاصيل ما فيها قبل الإعلان عنها، كما تزعم، بعد أن ظلم صديقتها ذات ليلة في الكلية.

في مقطع فيديو على TikTok بعنوان "هذا مختل حقًا"، تذكرت ليندا سولي هيرد الليلة التي كانت تستمتع فيها مع الأصدقاء في عرض كوميدي عندما أوقعت إحدى صديقاتها عن طريق الخطأ مشروبًا على رجل.

قالت هيرد إن الرجل كان غاضبًا جدًا لدرجة أنه بصق على صديقتها، واصفًا المرأة بأنها "العاهرة السمينة الغبية".

وتقول هيرد للمشاهدين في المقطع الذي حقق حتى الآن أكثر من 4.4 مليون مشاهدة: "نحن نمضي قدمًا في ليلتنا، ولا نمضي قدمًا في حياتنا".

ومن المؤكد أنها لم تسامح أو تنسى، فقد تابعت حساب الرجل على فيسبوك، حيث لاحظت أنه معجب بالمسلسلين الشهيرين "Breaking Bad" و"The Walking Dead".

وتقول: "كان هذا في وقت بث هذه المسلسلات، فأنشأت حسابات مزيفة على فيسبوك وبدأت في إرسال رسائل تحرق له تفاصيل المسلسلات أسبوعيًا، لذا حاول الرجل حظر الحسابات على فيسبوك لكني قمت بإنشاء حساب آخر، واستمريت في حرق برامجه المفضلة لعدة أشهر".

وقالت إنه "كان ينشر تغريدات تعبر عن غضبه من هذه الرسائل ويكتب "من يرسل لي هذا؟".

ورغم أنها توقفت عن الأمر بعد بضعة أشهر ولكن انتهى بها الأمر بالتواجد مع نفس الرجل في فصل دراسي واحد، ولذا عادت لتفكر في الانتقام منه من جديد، لكنه كان أكثر حذرًا على الإنترنت وتوقف عن مشاركة اهتماماته على فيسبوك، لذا كان عليها أن تجد صفحته على موقع Reddit لتستمر في إرسال الرسائل المزعجة له.

وتوقفت ليندا أخيرا عما تفعله ولم تزعج الرجل لمدة ثماني سنوات، حسبما ذكر تقرير صحيفة الإندبندنت، إلى أن أعلنت صديقة مشتركة خطوبتها له.

ومن باب الفضول، عادت ليدنا إلى صفحة الرجل على موقع Reddit لترى ما كان يفعله طوال السنوات الثماني الماضية ووجدت بعض "الأشياء السيئة جدًا" حسب وصفها، وزعمت ليندا أنه كان يكتب "أشياء مقززة" عن خطيبته.

لذا، قامت بتسجيل الدخول إلى أحد حساباتها القديمة على فيسبوك وأرسلت لخطيبته رابطًا لحسابه على موقع Reddit، حتى تتمكن من مشاهدة ما يكتبه، ثم ادعت ليندا أن المرأة فسخت خطوبتها منه وتزوجت من شخص آخر.

ثم نشرت ليندا الفيديو الذي يروي قصة انتقامها التي دامت لسنوات في 17 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، حصد المقطع 4.4 مليون مشاهدة.

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