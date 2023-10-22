حكة الجلد في هذه الحالة تكشف إصابتك بجلطة دموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حكة الجلد من الأشياء المعتادة التي يمكن أن يعاني منها بعض الأشخاص، ولكن عندما تزداد إلى حد بعيد تسبب إزعاجاً كبيراً، وغالبًا ما يتم التعامل معها على أنها علامة على وجود مشكلة في الجلد، ويجهل البعض إشارتها على مشكلة خطيرة.

لذا في التقرير التالي، إليك العلامات المصاحبة لحكة الجلد وتكشف إصابتك بجلطة دموية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Healthdigest.

هناك الكثير من الأوردة العميقة التي تمر عبر عضلات جسمك، لذلك في حالة تكون جلطة في هذه المنطقة، ينتج عنها بعض الأعراض، حيث تؤدي الجلطة إلى إمكانية تسرب الدم وتضرر الوريد، ومن ثم ينتج عن ذلك الإصابة بالتهاب وجفاف الجلد في المنطقة المصابة، مما يسبب الطفح الجلدي والحكة المعروفة باسم متلازمة ما بعد الجلطة.

أعراض تجلط الدم التي قد تصاحب حكة الجلد

1- التورم المصاحب لحكة الجلد الشديدة.

2- وجود حفر على جلد المنطقة المصابة.

3- الألم الشديد.

4- الإصابة بتشنجات خفيفة ويمكن أن تزداد تدريجيًا.

5- عدم القدرة على التعامل بالجزء المصاب، على سبيل المثال القدم ستجد صعوبة في الحركة.

6- التهاب الأنسجة المحيطة بالمنطقة المصابة.

7- سخونة المنطقة المصابة.

8- تغير لون المنطقة المصابة إلى الأحمر وتشبه التجمع الدموي.

كيفية الوقاية من الجلطة الدموية

يمكن أن يكون لحكة الجلد التي تتحول إلى جلطة دموية آثار جانبية خطيرة، حيث يمكن أن تنفصل البقعة وتنتقل إلى مناطق أخرى من الجسم، وتحديدًا القلب والرئتين، ويمكنها أن تعيق وصول الدم إليهم، مما يزيد من خطر الوفاة، وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

-ضرورة التأكد من حركة وضخ الدم، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشي.

- تجنب ارتداء الجوارب الضاغطة لفترات طويلة حتى لا تعيق حركة الدم.

ارتداء ملابس واسعة، لأن الضيقة تزيد من خطر تكوين جلطات الدم.

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