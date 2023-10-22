أم تصنع «هابي ميل» بيتي بالعلم الفلسطيني: لازم نوصل لولادنا القضية على قد سنهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

علب كرتونية صغيرة تحمل ألوان العلم الفلسطيني، كانت الفكرة التي استخدمتها دينا واعر، من أجل توصيل رسالة وإشراك نجلها يونس صاحب الـ6 سنوات في دعم القضية الفلسطينية، بطريقة مبتكرة، من خلال إحدى الوجبات التي يحبها ولكن هذه المرة بـ«وصفة بيتي».

أم تصنع «هابي ميل» بيتي بعلم فلسطين لنجلها: بحاول أوصله ما يحدث في غزة على قد سنه

«عملنا هابي ميل على قدنا في البيت كده علشان يونس، طبعت الحاجة والستيكر وعملت البوكسات وهنحط لعبة وولا يهمنا»، بهذه الكلمات كشفت الأم عن فكرتها البسيطة مع نجلها لدعم فلسطين، التي لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتروي دينا واعر لـ«الوطن»: «الفكرة دي فكرة يونس، وجت بالصدفة، قالي تعالي نعمل مشروع وجبات هابي ميل في البيت عليها علم فلسطين وفلوسها تروح لمساعدتهم في غزة».

دينا واعر: أتمنى أن ينفذ أحد المشروع وأرباحه تذهب مساعدات لفلسطين

وأضافت: «بالفعل نفذت الفكرة من أجله، لكن مكنتش متوقعة ردود الفعل، كان هدفي إنه يبقى عارف اننا عملنا كده علشان فلسطين وما يمر به أهل غزة جراء القصف من العدوان الإسرائيلي».

«لازم نوصل القضية لولادنا على قد سنهم»، هكذا نصحت دينا واعر الأمهات بضرورة التحدث مع أبنائهم ومساعدتهم على فهم ما يحدث في فلسطين، موضحة: «بفرج ابني على صور أطفال بيعيطوا وبيوت مهدودة وبحكيله اللي بيحصل على قد سنه علشان يكبر فاهم وعارف القضية الفلسطينية».

واختتمت: «مكنتش متوقعة ردود الفعل على الفكرة اللي عملناها في البيت، لكن لو فعلا اتفذت على شكل مشروع وفلوسها راحت مساعدات لفلسطين هتكون فكرة حلوة جدا، أنا للأسف مش هقدر أعملها، لكن أتمنى انها تتنفذ».