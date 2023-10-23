مخلوق غريب ضخم يثير الرعب في شواطئ غينيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، ظهر مخلوق غريب على أحد شواطئ غينيا، وأن مظهره غير الطبيعي أثار رعب العديد من المواطنين بعدما قامت الأمواج بجرفه على الشاطئ من الخارج.

وتم التقاط عدة صور لذلك المخلوق، وسرعان ما تداولها الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر الحيوان كتلة بيضاء ضخمة وطويلة، تشبه حورية البحر حسب ما وصفه بعض الأشخاص على الإنترنت، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Ndtv.

وبالرغم من أن الخبراء لم يستطيعوا التأكد من طبيعة هذا الحيوان، على الجانب الآخر ذكر موقع "Livescience"، أن يعرف باسم Globster، ويكون عبارة عن كتلة عضوية ضخمة مجهولة تنجرف إلى الشاطئ، وغالبًا ما يصعب تحديد أصلها بسبب تعفنها وسقوط بعض من أجزاء الجسم في وسط البحر، ولم يستطيعوا معرفة طوله وحجمه الأصلي لأنه لم يتم قياسها بشكل صحيح قبل أن يقوم بدفنه من قبل السكان المحليين.

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