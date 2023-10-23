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الامارات | الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً عمرها 2000 سنة

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ماناوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً عمرها 2000 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في منطقة الأمازون البرازيلية التي تشهد مرحلة جفاف قصوى، انخفض منسوب أنهار عدة بشكل كبير، ما كشف عن صخور عادة ما تكون مغمورة بالمياه، عليها نقوش قد يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام.

ويمثل معظم هذه النقوش وجوهاً بشرية مستطيلة أو بيضوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة أكثر.

وكانت مياه نهر ريو نيغرو - أحد الروافد الرئيسة لنهر الأمازون البالغ تدفّقه الأسبوع الماضي، أدنى مستوى له منذ 121 عاماً - تغطي حتى فترة قريبة خلت، التكوينات الصخرية وأعمالها الفنية.

وإذا كان ظهور النقوش بسبب الجفاف قد أسعد العلماء والزوار الفضوليين، فإن الظاهرة مع ذلك تثير تساؤلات.

وتسبب الجفاف الشديد في منطقة الأمازون في انخفاض الأنهار إلى مستويات حرجة، ما يسبّب مشكلات في الملاحة النهرية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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