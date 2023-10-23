الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كهرباء

شكا متعاملون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تأخر تحصيل مبالغ التأمين بعد إخلاء شققهم وقطع الخدمة. وقال بعضهم إنه مضى على إغلاق حسابه أكثر من شهرين ونصف الشهر، ولم يحصل على مستحقاته بعد. ويتعلل الموظفون في الهيئة بأن هذه المشكلات بدأت تظهر أخيراً، بعد تحديث النظام الإلكتروني.

إشارة

أشاد مستخدمون لطريق الصفا في دبي، بتنظيم رجال الشرطة، حركة السير بكل سلاسة أثناء تعطّل الإشارة الضوئية في الطريق الرابط بين شارعي الصفا والدرر، قبل أن يتم إصلاح العطل الطارئ في هذه الإشارة.

بنك

قالت متعاملة مع بنك دبي الإسلامي، إن البنك طلب منها تحديث بياناتها في أي فرع تابع له، وحين ذهبت لفرع في الشارقة، فوجئت بالموظف يطلب منها القدوم في اليوم التالي، وحين أصرّت على إنهاء الإجراءات في اليوم نفسه، طلب منها أوراقاً غير مطلوبة للتحديث، ما تسبب في عدم إنجاز المعاملة.

سلع

قال سكان في الشارقة، إن بعض المتاجر في شارع جمال عبدالناصر، تعرض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة، وبعد شرائها يكتشف المشترون أن صلاحيتها انتهت في اليوم نفسه، أو ستنتهي خلال ساعات، ما يدفعهم للتخلص منها حماية لصحتهم.

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