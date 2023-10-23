الامارات | لبدء رحلة الطموح في دبي.. «مبتكر» يحتفي بـ 20 خريجاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) خلود خوري، حرص الهيئة على تمكين روّاد الأعمال والصنّاع المحليين وأصحاب المواهب، مضيفة «تتميز دبي ببيئة إبداعية جذابة قادرة على دعم وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية».

جاء ذلك بمناسبة منح «دبي للثقافة» ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، 20 خريجاً من رواد الأعمال، شهادة دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية، الهادف إلى تزويد رواد الأعمال بما يحتاجون إليه من مهارات عملية ومعرفة بالسوق المحلية، لتحفيزهم على الاستثمار في أعمال قائمة على منتجات مبتكرة.

وأوضحت خوري أن «دبي للثقافة» «تعمل من خلال مبادراتها ومشاريعها المختلفة، ومن بينها برنامج دبلوم مبتكر، على توفير منصة حيوية تمكّن رواد الأعمال والصنّاع من اكتساب المعرفة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، إذ نسعى من خلال البرنامج إلى فتح الآفاق أمام رواد الأعمال، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».

واستغرق برنامج الدبلوم المُعتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، 12 أسبوعاً، وتضّمن 100 ساعة من التدريب والممارسة، وشهد البرنامج الذي يحظى بدعمٍ من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم 14 ورشة عمل متنوعة تحت إشراف مجموعة من أفضل الخبراء في الصناعة، قدموا خلالها فهماً شاملاً لرحلة المنتج من الفكرة حتى التصنيع، وعملوا على تطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية، وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة.

كما سعى البرنامج الذي يندرج تحت مظلة منطقة القوز الإبداعية، إلى إنشاء مجتمع من الصنّاع الذين تجمعهم طموحات ورؤى مشتركة، وينسجمون معاً في طرق التفكير، ويتمتعون بالقدر نفسه من المعرفة والقدرات. واستقطب برنامج دبلوم مبتكر أكثر من 150 مرشحاً، اختير منهم 25 فقط يعملون في مجالات متنوعة، وقسموا إلى خمسة فرق للمشاركة في مسابقة ماكاثون التي استمرت على مدار سبتمبر الماضي، نفذوا خلالها محاكاة لرحلة ريادة الأعمال في مجال الصناعة، تعرفوا فيها إلى عملية تطوير المنتجات وإنشاء النماذج الأولية وتخطيط الأعمال للمشاريع المبتكرة القائمة على المنتجات، ما أتاح لهم فرصة العمل ضمن فرق صغيرة وضعت تصوراً خاصاً لمنتج مبتكر، وإنجاز الدراسة الاقتصادية له، وتصميمه ووضع نموذج أولي سريع له، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتسويق والتصنيع، وتم عرضه كمشروع ناشئ على لجنة التحكيم، إذ فاز في التحدي كل من: منى زايد راشد، وسلامة الهجري، وهاجر الأنصاري، ومنار المرزوقي.

تعاون وثيق

من جانبه، قال مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة عبدالعزيز المازمي: «يعد برنامج مبتكر ودبلوم الصانع الذي يدعمه دليلاً على سنوات من التعاون الوثيق بين مختلف خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دبي، إذ تشترك جميعها في إلهام ودعم مجتمعات الصنّاع المحليين والشركات الناشئة المبتكرة، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز مكانة دبي واحدةً من أفضل ثلاث مدن عالمية».

وأضاف «يعكس الاحتفال بتخريج هذه المجموعة من رواد الأعمال الطموحين، قوة الشراكة التي تجمعنا مع (دبي للثقافة)، إذ نمهد معاً الطريق لهم لبدء رحلتهم، بعد حصولهم على فهم عميق للأسواق المحلية، والمهارات اللازمة لتطوير منتجات رائدة».

بينما قال المؤسس والمدير الإبداعي لشركة «كولاب» ريتشارد ويلسون: إن «برنامج مبتكر يهدف إلى منح المشاركين ورواد الأعمال فرصة الحصول على دبلوم جديد وشامل، يسهم في الارتقاء وفي تمكين مجتمع الصناع والمبتكرين في الإمارات، إذ يعتمد هذا البرنامج على دبلوم صانع الذي طورته سابقاً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع (أوريجن بايس)، وأطلقته في 2018».

تطوير المهارات

يسعى برنامج دبلوم «مبتكر»، الذي أطلقته «دبي للثقافة» بالتعاون مع «كولاب»، أول مكتبة مواد مصممة لدعم الصناع في الإمارات، إلى تطوير المهارات الشخصية عبر ثلاثة مجالات رئيسة، وتوّج البرنامج بتنظيم «مسابقة ماكاثون» بين مجموعات معينة كُلفت بتنفيذ مشاريع محددة.

• البرنامج يحفز المشاركين على الاستثمار في أعمال قائمة على منتجات مبتكرة.

خلود خوري:

«(دبي للثقافة) حريصة على تمكين روّاد الأعمال والصنّاع المحليين وأصحاب المواهب».

عبدالعزيز المازمي:

«الخريجون حصلوا على فهم عميق للأسواق المحلية، والمهارات اللازمة لتطوير منتجات رائدة».