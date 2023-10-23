الامارات | مهرجان تل مرعب.. 24 يوماً مع المغامرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب) في الثامن من ديسمبر المقبل في مدينة ليوا، بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وينظِّم المهرجان نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مدى 24 يوماً، ليستقطب عشاق التخييم والبر، ويتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المنافسات، وتحديات السيارات الدولية التي يشارك فيها عدد من أشهر المحترفين في هذا المجال.

ويشمل برنامج المهرجان، فعاليات قرية ليوا، وفعاليات ليوا الرملية، وعروضاً فنية وترفيهية مشوّقة. وتتنوّع سباقاته لتشمل رياضة المحركات، والرياضات التراثية في سباقات للسرعة، والدراج والاستعراض. وينطلق المهرجان بالاستعراض الحر للسيارات، ويُختتم ببطولة صعود تل مرعب التي تعد الحدث الأشهر والأبرز سنوياً، ضمن الأنشطة التي تتوج بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة.

وتقدّم عروض ضوء الكثبان الرملية بالفيديو، مشهداً غنياً لتل مرعب وتاريخه، والحكايات الحية للحدث، مصحوبة بالألعاب النارية اليومية.