الامارات | مؤسسة العويس وجامعة زايد تنظمان «الاستدامة الثقافية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع جامعة زايد بدبي، بعد غد، ملتقى «الاستدامة الثقافية.. لحياة أفضل في الإمارات»، ويقام على هامشه معرض فني بعنوان «غدٌ مستدام»، في رحاب جامعة زايد بدبي.

ويناقش الملتقى عبر جلستين قضايا الاستدامة من وجهة نظر ثقافية، وتُقدم في الجلسة الأولى بحوث: «الاستدامة بين الماضي والحاضر في دولة الإمارات» (الدكتور مهندس سهيل الغفل)، و«الاستدامة البيئية ومقاصدها في الثقافة المحلية» (الدكتور محمد العبادي)، و«استخدام تقنيات البناء المستدامة» (مهندسة ميرة محسن العامري)، و«الاستدامة والتراث العمراني» (رشاد أبوخش)، وتدير الجلسة الدكتورة فاطمة الصايغ.

أما في الجلسة الثانية فتقدم بحوث: «الاستدامة الثقافية ووسائل الإعلام الإماراتية» (علي عبيد الهاملي)، و«نهاية النسيان والاستدامة الثقافية» (صالحة عبيد)، و«ثقافة الاستدامة والتربية البيئية في المجتمعات التعليمية» (الدكتورة هبة أبوخوصة)، و«تقنيات الذكاء الاصطناعي وآثارُها على النظام البيئي» (الدكتور بلقاسم الجطاري)، و«الاستدامة البصرية والتنمية الحضرية» (مهندسة صنعاء العليلي)، وتدير الجلسة (الدكتورة منى البحر).

وعلى هامش الملتقى، ينظم معرض فني تشكيلي بعنوان «غدٌ مستدام»، يُعنى بالاستدامة من خلال منحوتات ولوحات لفنانين يستخدمون مواد صديقة أو يتناولون في أعمالهم موضوعات تهتم بالبيئة والاستدامة، إذ يشارك في المعرض الفنانون: باسم الساير وجمال محمود بهجت وجورج صبحي وعلي الزويلف وميره القاسم وإيمان الهاشمي وعزة القبيسي وخليل عبدالواحد والدكتورة محمد يوسف وسعود الظاهري ومحمد أحمد إبراهيم.

• على هامش الملتقى يُنظَّم معرض فني تشكيلي بعنوان «غدٌ مستدام» يتضمن منحوتات ولوحات.