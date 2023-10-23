الامارات | «الخيار الأخير» تمثل الإمارات في «القاهرة للمسرح الجامعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مسرحية «الخيار الأخير» الإماراتية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إذ تعرض اليوم على خشبة مسرح الهناجر في العاصمة المصرية. «الخيار الأخير» المستلهمة من نص «وليمة الغربان» للكاتب الأميركي جون.ر.ر. مارتن، أعدها وأخرجها الإماراتي عبدالله آل علي، في إطار المسابقة الرسمية لعروض ملتقى القاهرة الدولي الخامس للمسرح الجامعي.

وفازت «الخيار الأخير» بثلاث جوائز في الدورة الماضية من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، وهي أفضل إخراج، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل.

ويشارك في تشخيص العرض: ماجد المازمي، ونصرالدين عبيد، وعبدالله الشعساني، وسيدرا الزول، وراشد الزرعوني، ولين عرفات.