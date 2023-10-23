لايف ستايل

الامارات | دعاء وعَلم وأمل.. من حمدان بن محمد لأجل فلسطين

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء وعَلم وأمل.. من حمدان بن محمد لأجل فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعاء من القلب، وعَلم مرفوع، وأمل يلوح من أجواء الأقصى، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، أمس، عبر خاصية «ستوري» في حساب سموه الرسمي على منصة «إنستغرام»، صورة لخريطة فلسطين، مرفقاً سموه إياها بدعوة من الأعماق لأهلها الذين يعانون في ظل الظروف العصيبة الحالية: «فلسطين.. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً».

ولي عهد دبي:

فلسطين.. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا