«الكفن بدل الفستان».. رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لخطيبته بعد استشهادها في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المشاهد الإنسانية ما زالت تتوالى داخل قطاع غزة؛ نتيجة للقصف الغاشم المستمر على الفلسطينيين من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها الشاب الفلسطيني «خالد مصري» الذي فقد خطيبته التي استشهدت على أيدي الاحتلال في غزة.

رسالة شاب لخطيبته

بكلمات مؤثرة ودع الشاب «خالد» خطيبته بعد قصفها من قبل الاحتلال قائلا: «خطيبتي لبست الكفن بدل ما تلبس الفستان الأبيض.. حرموني من فرحة عمري مع السلامة ياروحي» وفقا لما نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك».

الشعور بالحزن والألم

حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء خالد بعد نعيه لخطيبته، فالجميع يدعو لهما، حيث جاءت التعليقات كالتلي: «موعدكم الجنة إن شاء الله»، وأيضا «حسبنا الله ونعم الوكيل» وكذلك «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين».

وقبل استشهاد خطبيته، نشر الشاب الفلسطيني بعض الكلمات عن الشهادة، قائلا:«كما قالت الشهيدة هبة أبو ندى.. في الجنة توجد غزة جديدة بلا حصار تتشكل الآن»، كما أنه نشر « يالله الناس راحت، القرايب والحبايب والجيران.. كلوا استشهد».

في 12 سبتمبر عام 2022 أعلن «خالد» خطوبته، والجميع تبادل معه التهاني والمباركات، والفرحة لم تفارق الشاب ولكن الاحتلال حرمه من هذه السعادة التي وصفها بفرحة عمره.

جرائم عدة ارتكابها الاحتلال الإسرئيلي في حق أهالي غزة، هزت قلوب العالم، خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني التي كانت مجزرة تاريخية نتجت عنها سقوط العديد من الشهداء الذين كان من بينهم أطفال ونساء وأيضا قصف كنيسة الروم الأثورذكس التي تعد من أقدم كنائس فلسطين.