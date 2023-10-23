الأحمر يهيمن على موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب ا

يهيمن اللون الأحمر على الموضة النسائية في خريف/شتاء 2023/2024، ليمنح المرأة إطلالة مثيرة تجعلها محطاً للأنظار.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن اللون الأحمر يزين هذا الموسم بالجواكيت والمعاطف والسراويل والتنانير والأحذية والحقائب، ليضفي على المظهر لمسة ساحرة تنطق بالجاذبية والأنوثة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تسليط الضوء على اللون الأحمر، من خلال تنسيقه مع ألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والكريمي والأزرق الداكن.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، فيمكنها تنسيق اللون الأحمر مع اللون الوردي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وتفرداً، فيمكنها اللجوء إلى إطلالة الأحمر الكاملة، حيث يمكن تنسيق فستان بقصة البليزر باللون الأحمر مع حذاء وحقيبة باللون الأحمر أيضاً.