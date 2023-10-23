تفسير حلم القمل في شعر الفتاة.. أزمات أم خير وفير؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من القلق والتوتر تسيطر على الأشخاص بعد رؤية وجود القمل في الشعر في المنام، ما يجعلهم يتوجهون على الفور لتفسير تلك الرؤية، نظرا لأن القمل من الأشياء غير المحببة لدى الكثيرين، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن دلالات وتفسير الحلم تحتلف حسب الرائي.

تفسير حلم وجود القمل

بحسب ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام، فإن تفسير حلم وجود القمل في الشعر يدل على الخير الوفير والفرج من الهموم أو الكرب، هذا إذا كان عدد القمل محدودا، أو بالكاد ظهر واضحًا في رؤية الرائي، أما إذ كان النمل بأعداد كبيرة فإنه في هذه الحالة يتحول من النعمة والبركة، ليدل على العذاب والخسارة وربما الفقر والأزمات التي قد تلاحق صاحب الرؤية.

إذا رأى الشخص في المنام القمل على الثياب مثلًا، فإن هذا يرمز إلى زيادة الدين والتورط في أزمات مالية شديدة، وضيق ذات اليد، أما رأى صاحب الحلم القمل على الأرض، فهذا دلالة على أن أهل بيته ضعاف أو أقاربه أو عائلته التي ينتمي إليها.

تشير رؤية انتشار القمل حول الرائي، إلى علامة تحذيرية من أنه قد يرافق أصدقاء ضعاف، لكنهم لن يكونوا قادرين على أذيته، كما أن تفسير رؤية القمل في الشعر وقتله، دل ذلك على زوال الكرب أو التخلص من هم أو حزن أو ضيق شديد كان يشعر به صاحب الحلم.

دلالات القمل في الحلم

القمل في الحلم عموما له عدة دلالات، فقد يرمز إلى أبناء صاحب الحلم ومدى إحسانه إليهم ومعاملته لهم، وقد يرمز أيضا إلى الهموم والكرب والحزن الذي يشعر به صاحب الحلم، وفي أحيان يرمز إلى المخاوف أو الذنوب التي يحاول صاحب الحلم الهروب منها، أو أشياء ارتكبها في الماضي وهو نادم عليها ويتمنى ألا يترتب عليها أشياء تؤثر على حياته.