نصائح في الموضة بشأن ما ترتدينه عند اكتساب القليل من الوزن

بدلاً من القلق من وزنك الزائد أو انتقاد نفسك بعد اكتساب بعض الوزن، جربي بعض النصائح المفيدة حول ما ترتدينه عندما تكتسبين وزناً، هنا نقدم لكِ بعض نصائح الموضة المفيدة، نعلم أن هناك أياماً لم ترغبي فيها في ارتداء أي شيء سوى قميص وسروال يوغا ومع ذلك، هناك بعض الأفكار الرائعة لما ترتدينها عندما تكتسبين وزناً، وستظلين تبدين عصرية دون انزعاج من الوزن الزائد، جربي الأشياء المفضلة لدينا هنا.

قد لا تزيل هذه النصائح الوزن بالنسبة لكِ ولكنها ستساعدك على أن تبدي وتشعرين بأنكِ رائعة، لذلك من حقك أن تعرفي كيف ترتدي ملابسك لتشعري بالروعة.

ارتداء اللون الأسود فقط

أولاً، عند اتخاذ قرار بشأن ما ترتدينه عندما تكتسبين وزناً، دائما ما تختاري اللون الأسود المعروف عنه أنه ينحف الشكل.

نعلم أن الأسود يميل إلى أن يكون اللون المفضل لتبدين نحيفة.

لكن يمكن للون الأسود أن يقوم بالعكس، بدلاً من ذلك، أضيفي بعض الألوان إما من خلال الجزء العلوي أو السفلي وحتى إكسسوار أو وشاح ملون.

هذه طريقة رائعة لإضافة الذوق والأزياء إلى مظهرك، مع صرف الانتباه عن أرطالك الإضافية.

ارتداء الملابس الفضفاضة

لا تحاولي ارتداء بنطلونك الجينز القديم إذا لم يكن مناسباً! سيلاحظ الناس أنه ضيق جداً بحيث لا يمكن ارتداؤها وستكونين غير مرتاحة وأنت ترتدينه.

اشترى بنطلون فضفاض، ستكونين مرتاحة وأكثر ثقة وتبدين أفضل في البنطلون الجينز.

بالإضافة إلى ذلك، نحن هنا لنخبرك أن الرقم الموجود على علامة السراويل لا يهم، تختلف جميع العلامات التجارية تقريباً في الحجم.

اختاري بلوزات بتصميم Flouncy

اختاري البلوزات ذات الموديل Flouncy، هذه البلوزات أنثوية وأنيقة ومثيرة بشكل لا يصدق أيضاً! إذا كنتِ قد اكتسبتِ وزناً، فإنهم يتميزون في إنكِ ليس عليكِ ثنيهم داخل البنطلون، مما قد يظهر زيادة وزنك.

كما أنها تساعد في تعزيز شكلك والذي يمكن أن يصبح في الواقع أكثر جاذبية قليلاً أثناء زيادة الوزن.

ارتدي حزام الخصر

نصيحة أخرى للحصول على وسط نحيل هو وضع حزام عالي الخصر وسميك فوق فستان أو سترة أو أي نوع آخر من القميص.

هذا يخلق نحافة في محيط الخصر وهو طريقة رائعة لتغطية القليل من وزن البطن الذي قد يظهر في الجزء العلوي بخلاف ذلك.

هذه أيضاً حيلة عصرية بشكل لا يصدق وترتديها النساء من جميع الأشكال والأحجام، لذلك فهي متعددة الاستخدامات وموضة الوقت الحالي.

وضع المكياج

نصيحة أخرى رائعة للأزياء لأخذ عقلك وتركيز الآخرين على وزنك هي زيادة روتين المكياج الخاص بكِ حقاً.

نحن لا نقول بالضرورة إضافة المزيد ولكن ربما تحديث نظام الألوان الخاص بكِ وحتى تجربة أفكار جديدة.

يمكن أن يساعدك هذا في الحصول على مظهر جديد يمنحك الكثير من الإطراءات ويساعدك على الشعور بالجمال.

التركيز على الملاءمة

آخر شيء قد ترغبين في القيام به الآن هو تقييم ما يناسب جسمك حالياً ولكنه في الواقع مفتاح أن تكوني لطيفة مع نفسك وألا تلومي نفسك كل صباح بسبب حمل بضعة أرطال إضافية، فيما يلي بعض الخطوات البسيطة:

جربي ما تفضلينه: خذي بعض الوقت لتجربة الأنماط الأساسية في خزانتك، تلك التي تختاريها بشكل منتظم خاصة البناطيل واحتفظي بالأشياء التي تناسبك ويمكن الوصول إليها بسهولة وانقلي أي شيء يشعرك بالضيق أو الانقباض أو عدم الراحة بعيداً عن المكان الذي ترتدي فيه ملابسك كل يوم.

الملابس القابلة للتمدد هي الأساس: الأنماط التي تمنحك راحة أكبر عند ارتدائها عندما تحتاجين إلى مساحة إضافية، لذا فقد حان الوقت الآن للحصول عليها، سيكون ارتداء الملابس المحبوكة والسترات الصوفية وأي شيء قابل للتمدد أسهل بكثير من الأقمشة الأكثر صلابة والتي لا تتحرك معك.

لا بأس إذا لم يغلق: لا بأس في ارتداء السترات والقطع الأخرى التي قد لا تكون ضيقة تماماً، طالما أنها تبدو مناسبة بشكل عام، إذا كان لديكِ أنماط ليس من المفترض أن تكون مغلقة مثل السترات الأمامية المنسدلة والسترات الصوفية المفتوحة وما إلى ذلك، فهذا هو الوقت المناسب لوضعها ضمن ملابسك اليومية.

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