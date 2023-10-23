علامة تظهر في المرحاض تنذرك بارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشير ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الشرايين، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب وسكتات الدماغية، والنوبة القلبية.

ويسمي ارتفاع الكوليسترول بـ "القاتل الصامت"، لأنه يمكن أن يصاب به المرضى دون ملاحظة أي أعراض مبكرة.

لكن، هناك علامة تظهر في المرحاض تساعد على تشخيص ارتفاع الكوليسترول، وهي "البراز الرخو".

تسبب حصوات المرارة البراز الرخو، والتي تتشكل إذا كان هناك زيادة في الكوليسترول والصفراء داخل المرارة، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهذا بدوره يؤدي إلى التهاب المرارة، في حالة انسداد القناة الصفراوية، نتيجة عن الإصابة بحصوات المرارة.

ويسبب التهاب المرارة الإصابة بإسهال مزمن من بين أعراض أخرى، ما يزيد خطر إصابتك بالجفاف.

هذه المشكلة الصحية خطيرة للغاية لأنها يمكن أن تتراكم في الشرايين، ما يسبب مضاعفات خطيرة دون ظهور أي علامات تحذيرية.

أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أن يمكن فحص مستويات الكوليسترول من خلال اختبار دم بسيط.

وتابعت: "للمساعدة على منع تكون حصوات المرارة، من الضروري خفض مستويات الكوليسترول في الجسم".

وأوضحت: "كما يجب أن يكون هناك توازن بين الكوليسترول الجيد والضار، لكي يعمل الجسم بشكل صحيح".

وذكرت عدة طرق لخفض مستويات الكوليسترول، وتشمل:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالأسماك الزيتية، البيض واللحوم، واللبن كامل الدسم.

ممارسة الرياضة.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

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