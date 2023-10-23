حيلة غريبة.. لن تتوقع ما فعله لص قبل تنفيذ عملية سرقة متجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت الشرطة القبض على رجل في العاصمة البولندية وارسو بعد أن تظاهر بأنه "مانيكان" في نافذة متجر من أجل سرقة المجوهرات.

وفي الصور التي نشرتها شرطة وارسو، شوهد الرجل البالغ من العمر 22 عامًا يقف خلف نافذة واجهة المتجر ويحمل حقيبة، وفقا لموقع ndtv.

والمثير للدهشة أن الموظفين والمتسوقين فشلوا في ملاحظة أي شيء مريب حيث اختلط الرجل مع "عارضات المانيكان" في النافذة.

ووفقا للشرطة، فإن المشتبه به كان يتجول في أقسام مختلفة في المتجر، واستهدف في النهاية محل مجوهرات.

"ومع وجود حقيبة في يده، وقف ساكنا أمام نافذة متجر، متظاهرا بأنه "مانيكان"، وقالت الشرطة في منطقة سرودميشي بوسط وارسو في بيان: "عندما شعر بالأمان، سرق المجوهرات، ولكن في النهاية تم رصده من قبل رجال الأمن، كما أنه متهم بسرقة أشياء من مركز تسوق آخر".

"ومع ذلك، فقد نفد حظه أخيرًا عندما تم رصده والقبض عليه من قبل أفراد الأمن الذين اتصلوا بالشرطة، وقالت الشرطة إنه من المعروف بالفعل أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا ارتكب أيضًا عمليات سطو وسرقات في معرض آخر، حيث قام بعد إغلاقه بأخذ أموال من عدة سجلات نقدية وحاول سرقة أشياء أخرى.

وحبس الرجل لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته.

وفي حادثة مماثلة أخرى، قالت الشرطة إنه تناول العشاء في وقت متأخر في مطعم بمركز تسوق ثانٍ وانتظر حتى يغلق، ودخل محلاً لبيع الملابس و"استبدل ملابسه بملابس جديدة"، قبل أن يعود إلى المطعم لتناول وجبة أخرى.

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الحيلة، حيث كتب أحد الأشخاص: "هذا مضحك"، وقال آخر: "سؤال: ما هي أكثر عملية سطو بولندية سمعتها على الإطلاق؟" الإجابة: تم اتهام رجل بالتظاهر بأنه عارضة أزياء في نافذة متجر في وارسو لسرقة المجوهرات بعد وقت الإغلاق".

وأضاف ثالث: «من الواضح أن الجريمة سيئة، لكن عليك أن تمنح هذا الرجل بعض الفضل في الإبداع".

اقرأ أيضًا:

فارق الحياة بعد قصف منزله.. معلومات عن الطفل الفلسطيني عوني الذي لم يحقق حلمه "فيديو وصور"

مخلوق غريب ضخم يثير الرعب في شواطئ غينيا (صور)

لماذا نحلم بأحلام غريبة وغير مفهومة؟- اعرف السر وراء ذلك

سيدة تقضي 15 عاما في الانتقام من رجل لسبب غريب "فيديو"

مواطنون بريطانيون يلجأون لحجة غريبة لمحاربة غلاء المعيشة.. لن تتوقعها