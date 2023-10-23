خطر على صحتك.. علامة خفية في يديك تكشف أنك تتناول الكثير من الملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن معظم ما تتناوله من الملح لا يأتي من تلك الموجود في خزانة مطبخك.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن غالبية التوابل الشعبية التي تستهلكها في يوم واحد تكون مخفية في الأطعمة التي تشتريها من متجر البقالة مثل الخبز والبسكويت والصلصات والتوابل، كما توضح مؤسسة ضغط الدم بالمملكة المتحدة Blood Pressure UK .

ويمثل هذا الملح المخفي حوالي ثلاثة أرباع الملح الذي يأكله الناس، ويمكن أن تكشف يديك ما إذا كنت تتناول الكثير من التوابل الشائعة.

ويتسبب الملح في احتفاظ جسمك بالمياه، مما قد يتسرب إلى أنسجتك ويسبب التورم، لذلك، يمكن أن تتورم أصابعك نتيجة استهلاك الكثير من هذا المكون الخطير.

بمجرد تناول كمية زائدة من التوابل الشعبية، يحتفظ جسمك بالصوديوم الزائد ويزيد من السوائل خارج خلاياك.

وقالت بيبا هيل، خبيرة التغذية البريطانية: "هذه ليست استجابة فورية بعد تناول الطعام، ولكن إذا لاحظت خلال الـ 24 ساعة التالية من تناول الأطعمة المالحة تورمًا في هذه المناطق، فقد يكون ذلك دليلا".

"من الأفضل طلب المشورة الطبية إذا كانت هذه الحالة مستمرة، لأنها قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة "، وفقا لها.

يمكن لساقيك أيضًا أن تدق ناقوس الخطر

وبصرف النظر عن يديك، يمكن أن يصيب التورم، المعروف أيضًا باسم الوذمة، كاحليك أو قدميك.

قد تصبح الوذمة أكثر وضوحًا في هذه المناطق عند الجلوس لفترة طويلة أو في الرحلات الطويلة.

وربطت الأبحاث المنشورة في مجلة Neurourology and Urodynamics بين تناول كميات كبيرة من الملح يوميًا وذمة الساق.

وبالنظر إلى بيانات 52 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه في تضخم البروستاتا الحميد أو سرطان البروستاتا، قام فريق البحث بدراسة المرضى الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى المرحاض ليلاً، وهو أحد العلامات الدالة على الإصابة بسرطان البروستاتا .

ومع ذلك، كشفت النتائج أن تناول الصوديوم الزائد يمكن أن يزيد أيضًا من التبول الليلي، علاوة على ذلك، لاحظ فريق البحث أن المشاركين عانوا أيضًا من تورم في أرجلهم.

كيف تقلل من تناول الملح؟

يمكن أن يساعدك فهم الملصقات الغذائية على اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على المكونات الشائعة.

وتوصي منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة بالتحقق من المعلومات الغذائية الموجودة على الملصقات الغذائية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على نسبة منخفضة أو متوسطة أو عالية من الملح، ثم يمكنك مقارنة الأطعمة المفضلة لديك مع المنتجات الأخرى للعثور على الخيار الأكثر صحة.

يمكن أن يساعدك اتباع هذه الإرشادات في فهم محتوى الملح في الأطعمة:

منخفض - 0.3 جرام ملح أو أقل لكل 100 جرام

متوسط - 0.3-1.5 جرام ملح لكل 100 جرام (عادةً ما تكون جيد للأكل)

عالي - 1.5 جرام ملح أو أكثر لكل 100 جرام (حاول تجنبها أو تناولها في بعض الأحيان فقط).

تحتوي العديد من المنتجات الغذائية أيضًا على ملصقات ملونة على الجزء الأمامي من عبواتها، حيث يشير اللون الأحمر إلى نسبة عالية من الملح، والعنبر إلى متوسط، والأخضر إلى منخفض.

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