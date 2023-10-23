رغم أحداث غزة.. حفل زفاف فلسطيني على الأنقاض "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم أحداث غزة والعدوان المتواصل من المحتل الصهيوني والذي استهدف بيوت المدنيين، احتفلت عائلة فلسطينية بحفل زفاف.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، فإن الزفاف كان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بين أنقاض المنزل الذي هدمته آليات المحتل.

وكانت تحلم العروس بأن تخرج زفتها من المنزل، لكن الاحتلال بهدمه المنزل حاول تعكير صفو الأجواء، غير أن العائلة أصرت على تحقيق حلم ابنتها من فوق الأنقاض وزفها لبيت زوجها.

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