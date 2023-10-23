6 علامات إذا ظهرت عليك احذرها دليل على نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عندما تشعر بألم في الرقية يمتد للكتف والذراع الأيسر عليك عدم تجاهل تلك العرض، لأنه يمكن أن يكون سابق إنذار على حدوث نوبة قلبية، لذا يجب الانتباه فورا لعدم التعرض لمشكلات صحية خطيرة.

وتنشأ النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد الطريق الذي يتحرك فيه، ويرجع ذلك لتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).

كما تعرف هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

كما يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكون جلطة تمنع تدفق الدم، وتؤدي إلى نقص تدفق الدم وإحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

الأعراض

وجود ألم في الرقبة.

امتداد الألم من الرقبة للكتف.

ألم شديد في الذراع الأيسر من الجسم.

وجود ألم يمتد للظهر.

وجود ألم في الأسنان والفم.

وجود ألم يمتد من الجزء العلوي من البطن.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

الشعور بألم في الصدر شديد.

التعرق البارد.

ضغط على الصدر.

ضيق التنفس.

الإرهاق

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان.

كيف تنشأ النوبة القلبية

تتكون النوبة القلبية عندما ينسد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.

وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يسبب حدوث نوبة قلبية، وأثناء حدوثها تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم، ويطلق أيضًا عليها لقب احتشاء عضلة القلب.

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