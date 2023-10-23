عانى من آلام العضلات ليكتشف أنها سرطان قاتل.. وفاة رجل بطريقة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تُوفي رجل من ويلز، بعد أن تبين أن أعراض آلام العضلات التي عانى منها كانت بسبب إصابته بـ سرطان غير قابل للشفاء.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فارق الحياة بائع خضروات متقاعد بعد أن تبين أن آلام العضلات التي عانى منها كانت علامة على مرض مميت.

ستيف آدامز البالغ من العمر 61 عامًا من بلدة أبيرجافيني الويلزية، تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة في يناير الماضي، قبل أن يفارق الحياة يوم 18 أكتوبر.

وتم تشخيص حالته بشكل خاطئ بأنه يعاني من آلام عامة في العضلات قبل أشهر من تشخيص إصابته بالسرطان.

وبحلول الوقت الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان أخيرًا، قيل له إنه في مرحلة خطيرة من المرض.

ذهب آدامز لأول مرة لرؤية الطبيب في سبتمبر من العام الماضي، وكان يشكو من آلام في كتفه الأيمن، وظهره، وإرهاق عام.

وقالت ابنته تيفاني آدامز إن والدها "طُلب منه في البداية أن يستريح، لكنه عاد بعد عيد الميلاد قائلاً إن الألم لم يتحسن".

في يناير 2023، كشفت الأشعة المقطعية في مستشفى محلي عن ورم صغير في عظمة الترقوة بالإضافة إلى ورم كبير في رئته اليمنى، وهو ورم في المرحلة الرابعة و"يلتف حول أضلاعه وظهره".

وقد عولج بعشر جلسات من العلاج الإشعاعي القوي، ولكن بحلول يوليو، قيل له إن السرطان قد انتشر إلى كبده ولم يكن بوسعهم فعل أي شيء آخر.

وقالت السيدة آدامز: "لقد ناضل بشدة، خاصة في الشهرين الماضيين، لكنه لم يغادر السرير كثيرًا وأصبح مريضًا جدًا خلال الأسبوعين الماضيين، أفكر فيما كان سيحدث لو تم اكتشاف السرطان في وقت مبكر، لقد لعب هذا الأمر في ذهني وهو شيء أريد أن أبحث فيه - ما إذا كان من الممكن اكتشافه مبكرًا، لكنني كنت مقدم الرعاية الرئيسي لأبي خلال الأشهر التسعة الماضية ولم يكن لدي الطاقة أو الوقت للقيام بأي شيء بينما كان والدي على قيد الحياة."

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