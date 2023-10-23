الألم في 3 أماكن بالجسم بمثابة "جرس إنذار" لارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني عديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

ويطلق على ارتفاع ضغط الدم "قاتل صامت'، لأ نه يحدث دون أن يسبب ظهور أي أعراض على المريض.

في بعض الأحيان، يمكن أن يشير الألم في المعدة والفخذين والساقين إلى مضاعفات تتعلق بارتفاع ضغط الدم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

إذا تركت الحالة دون علاج، فإنها تزيد خطر إصابتك بمرض الشريان المحيطي (PAD)، الذي يسبب مضاعفات في الساقين وأجزاء أخرى من الجسم.

كما أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تكوين البلاك، وهو عبارة عن مادة شمعية تتكون من الكوليسترول وأشياء أخرى.

يتراكم في اللويحة، ما يسبب ضيق الشرايين، وهذا بدوره يحد من تدفق الدم.

يسبب مرض الشريان المحيطي ألم وتشنجات أثناء ممارسة الرياضة أو ضعف في الساقين.

ولكن يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا دون ظهور أي علامات تحذيرية واضحة.

لكن، الألم في المعدة والفخذين والساقين يمكن أن يشير إلى مرض الشريان المحيطي الناجم عن ارتفاع ضغط الدم.

تسبب الشرايين الضيقة والمسدودة في الجزء السفلي من الجسم وخاصة الساقين الألم والتشنج، نظرا لأنه يؤثر على الأوعية الدموية غير القريبة من القلب.

ويؤدي ذلك إلى ألم في عضلات الساقين والفخذين والتعب عند المشي أو صعود السلالم.

- كيفية تجنب ارتفاع ضغط الدم؟

يعد خفض ضغط الدم أمر ضروري، لأنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب أو مضاعفات مرض السكري، وهناك بعض الطرق التي تساعدك، وتشمل:

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم.

تجنب الإفراط في تناول الملح.

إنقاص الوزن هو الوسيلة الأكثر فعالية لخفض ضغط الدم المرتفع.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

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