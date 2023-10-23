4 فئات ممنوعة من تناول "اللانشون"- هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللانشون هو أحد أنواع اللحوم المصنعة المحببة لدى كثير من الكبار والصغار، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم الامتناع عن تناوله، لأسباب صحية.

في هذا التقرير، نذكر لكم الأشخاص الممنوعين من تناول اللانشون، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- الحوامل

لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البكتيريا والأملاح التي تضر بصحة الجنين.

- أصحاب الأمراض المزمنة

يُزيد تناول اللانشون من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الضار، لاحتوائه على كمية عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

- الأطفال

يوصى الأطفال بتجنب استهلاكه، لاحتوائه على مواد حافظة ومكسبات اللون والطعم شديدة الضرر.

- الذين يعانون حساسية الطعام

ينصح هؤلاء الأشخاص بالابتعاد عن تناوله، لأنه يسبب ظهور بعض الأعراض مثل الطفح الجلدي، والحكة.

ونصحت أخصائية التغذية بضرورة تحضيره في المنزل، للوقاية من أي تلوث بكتيري، وتجنب إضافة المواد الحافظة.

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