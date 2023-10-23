بعد سجنهم 36 عاما ظلما.. 3 أشخاص يحصلون على مبلغ خيالي كتعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، حصل ثلاثة أشخاص من أمريكا على مبلغ خيالي كتعويض عن سجنهم ظلما لمدة 36 عاما، بعد القبض عليهم عام 1983.

ووجهت إليهم تهمة قتل ديويت دوكيت، البالغ من العمر 14 عامًا، وأدينوا بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وبعد 36 عاماً، تم إعلان براءتهم في 2019، وفقا لموقع cbsnews.

وسيحصل الثلاثة رجال الآن على 48 مليون دولار كتعويض بعد تصويت يوم الأربعاء من قبل مجلس تقديرات مدينة بالتيمور.

وقال جاستن كونروي، كبير المستشارين القانونيين لشرطة بالتيمور، لمجلس التقديرات بالمدينة قبل أن توافق اللجنة على الدفع: "هؤلاء رجال دخلوا السجن عندما كانوا مراهقين وخرجوا كأجداد في الخمسينيات من عمرهم". وذلك حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وتلقى الرجال الثلاثة أيضًا 2.9 مليون دولار من ولاية ماريلاند في عام 2020 بموجب خطة تعويض تم وضعها للمُفرج عنهم.

تم إعلان براءة الرجال الثلاثة بعد اكتشاف أدلة والتقدم بدعوى جديدة، وقالت الدعوى إن المحققين تجاهلوا أدلة شهود العيان والأدلة المادية التي تتعارض مع الرواية التي سردوها، وقام المحققون بصياغة الأدلة لتورط المدعين، بما في ذلك عن طريق الإكراه.

وقالت الدعوى إن جون دو الذي قتل الضحية بالفعل قد مات.

وفي 25 نوفمبر 2019، قرر القاضي الإفراج عنهم على الفور.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في بيان: "ندفع حرفيًا ثمن سوء سلوك ضباط قسم شرطة بالتيمور منذ عقود مضت".

وقال رئيس مجلس المدينة نيك موسبي: "قلوبنا مع ألفريد تشيستنت وأندرو ستيوارت ورانسوم واتكينز وعائلاتهم، لا شيء في هذا العالم يمكن أن يعوض عن الصدمة العقلية والعاطفية التي تعرض لها هؤلاء الرجال الأبرياء وعائلاتهم، ولا يمكن لأي مبلغ من التعويض أن يصحح أخطاء 36 عامًا من الاضطراب والآثار المتبقية على هؤلاء الرجال وعائلاتهم".

وقال أحد الرجال الذين تعرضوا للظلم، ويدعى واتكينز: "طوال الوقت الذي كنت فيه في السجن، توفي والدي، ومات الجد، وماتت الجدة، وماتت الأخت، ومات أخي - لقد فقدت كل شيء، العائلة التي عدت إليها، ليس هناك أي اتصال، بقدر ما أريد هذا الارتباط، لا أستطيع العثور عليه معهم، الدولة فعلت ذلك، لقد فعلوا ذلك بنا".

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