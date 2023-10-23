علامة في الحلق تكشف الإصابة بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتجاهل الكثير من الأشخاص التهاب الحلق، معتقدين أنه مشكلة مؤقتة ستختفي خلال أيام، دون إدراك أنه علامة على الإصابة بمرض خطير.

ووفقا لموقع timesofindia، فإن التهاب الحلق في معظم الحالات، يكون مؤقتًا بسبب الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، ومع ذلك، هناك حالات قد يكون فيها علامة على وجود حالة مرضية أكثر خطورة.

التهاب الحلق والسرطان

في بعض الحالات، يمكن أن يكون التهاب الحلق المستمر أو المزمن أحد أعراض سرطان الحلق.

يمكن أن يتطور سرطان الحلق في الحنجرة أو البلعوم أو اللوزتين وهو أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين يدخنون وأولئك الذين يستهلكون الكحول بشكل مفرط.

ضرورة الكشف المبكر

إن الكشف المبكر عن السرطان يزيد بشكل كبير من فرص نجاح العلاج.

كما أن زيارة الطبيب لعلاج التهاب الحلق المستمر يمكن أن تؤدي إلى تقييم سريع، وإذا لزم الأمر، إجراء مزيد من الاختبارات أو أخذ خزعة للتأكد من الإصابة بالمرض القاتل من عدمها.

التهاب الحلق قد يكون علامة على مشكلات صحية أخرى كالتالي:

- عدوى بكتيرية مثل المكورات العقدية (التهاب الحلق العقدي)، الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا ترك دون علاج، بما في ذلك الحمى الروماتيزمية والتهاب الكلى وتكوين الخراج.

- الحساسية يمكن أن تسبب تهيج الحلق وألمهن يمكن أن تظهر ردود الفعل التحسسية تجاه العوامل البيئية مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو بعض الأطعمة على شكل التهاب في الحلق.

احذر التشخيص المتأخر

يمكن أن يؤدي التهاب الحلق المستمر إلى مشاكل في الصوت وفقدان الصوت، يمكن أن يكون لتجاهل هذه المشكلات آثار طويلة الأمد على حياة الفرد.

ويمكن للطبيب تشخيص السبب الكامن وراء مشكلات الصوت والتوصية بالعلاج المناسب.

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