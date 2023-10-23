أفضل 9 أطعمة لخفض مستويات السكر في الدم.. طبيب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتلقى جسمك الكثير من الجلوكوز من خلال الطعام، فإنه يمكن أن يدفعه نحو ارتفاع نسبة السكر في الدم .

ويؤدي اندفاع السكر إلى إجهاد الميتوكوندريا في خلاياك وتوقفها عن العمل، مما يعيق قدرتها على إنتاج الطاقة بشكل كافٍ، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وإذا كنت تريد التأكد من أن مستويات السكر في الدم تظل تحت السيطرة، فحدد الطبيب البريطاني، سني باتيل، كيفية الحفاظ على استقرار مستوياتك.

وقال الطبيب: "على الرغم من عدم وجود أطعمة محددة يمكنها خفض مستويات السكر في الدم على الفور، إلا أن هناك أطعمة معينة قد تساعد في استقرار وإدارة نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت".

وأضاف: "تحتوي هذه الأطعمة بشكل عام على نسبة عالية من الألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويمكن أن تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم عند دمجها في نظام غذائي متوازن."

القرفة

تعد القرفة من العناصر الأساسية في موسم البرد بالشتاء، فهي تقدم أكثر من مجرد نكهة لطيفة.

وأوضح الطبيب أن التوابل الشهيرة تحتوي على مركبات قد تعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح لخلاياك بتناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية، هذا يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم .

الكركم

على غرار القرفة، قد تعمل هذه التوابل الذهبية على تحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من مقاومة الأنسولين ويعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

الزنجبيل

عنصر آخر شائع للتدفئة، يمكن استخدام الزنجبيل في الطبخ والشاي وتقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام .

الخضروات غير النشوية

مثالية للكاري والحساء والتحميص، فالخضروات مثل السبانخ واللفت والبروكلي والقرنبيط مليئة بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

وقال الدكتور سني: " تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وتمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ".

البقوليات

الأطعمة مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء غنية بالألياف، والتي يمكن أن تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف التي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة توفر مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة والألياف.

وقال الدكتور سني: "إن مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم أقل مقارنة بالحبوب المكررة، مما يؤدي إلى زيادة تدريجية في مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك".

البروتينات الخالية من الدهون

مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، لا يكون مذاقها رائعًا فقط، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأضاف الطبيب: "لا تؤثر الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع، وتمنع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات".

الشاي الأخضر

تعتبر المشروبات الدافئة أمرًا ضروريًا خلال أيام الطقس البارد، لكن اختيار الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا بشكل خاص.

وأضاف الطبيب: "يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مثل الكاتيكين التي قد تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي ".

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