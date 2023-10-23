يمكن الخلط بينها وبين مرض عقلي.. 5 أعراض لنقص فيتامين B12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأعراض ليست دائمًا واضحة عندما يتعلق الأمر بالسبب المحتمل لها، فترتبط بعضها مثل الصداع، على سبيل المثال، بمشاكل صحية متعددة.

لذلك من المهم متابعة أي أعراض غير مفسرة مع طبيب للوصول إلى السبب الجذري.

ووفقا لصحيفة express، يعد نقص فيتامين ب 12 مشكلة صحية يمكن بسهولة الخلط بينها وبين مشاكل أخرى بسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي تسببها.

وفيتامين ب 12 مهم للغاية للجسم، وبالتالي فإن نقصه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس البريطانية: "فيتامين ب 12 هو فيتامين أساسي، مما يعني أنه لا يمكن تصنيعه في جسم الإنسان ويجب تناوله من خلال النظام الغذائي، ويوجد في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، بعض حبوب الإفطار مدعمة بـ B12. بمجرد تناوله، يتم امتصاص فيتامين B12 في الأمعاء بمساعدة بروتين يسمى العامل الداخلي".

وأضافت: "يعد فيتامين B12 حيويًا لصنع الحمض النووي، وبالتالي فهو ضروري لمجموعة واسعة من عمليات ووظائف الجسم، بما في ذلك صنع خلايا الدم الحمراء، ووظيفة الأعصاب في الأعصاب الطرفية وفي جميع أنحاء الدماغ والجهاز العصبي المركزي."

وقالت: "يتم تخزين فيتامين ب12 في الكبد، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات قبل استنفاد المخزون وظهور الأعراض تدريجياً، ونظرًا لأنها تظهر ببطء شديد، فإن نقص فيتامين ب12 يمكن ألا يلاحظه أحد لفترة طويلة."

ونظرًا لحقيقة أن فيتامين B12 ضروري لمساعدة وظائف المخ، فقد يتم الخلط بين بعض الأعراض الأكثر خطورة للنقص وبين علامات الخرف وهو مرض عقلي.

وتشمل هذه الأعراض:

- اضطراب في عمليات التفكير واتخاذ القرار

التغيرات السلوكية

انخفاض القدرة على التفكير وحل المشكلات

اكتئاب

اضطرابات بصرية.

في بعض الحالات، تم ربط نقص فيتامين ب 12 بمرض الزهايمر - وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.

وقالت الدكتور لي: "إن نقص فيتامين ب12 له عواقب وخيمة على صحة الإنسان، يرتبط أيضًا بالاكتئاب والذهان، وكذلك التصلب المتعدد ومرض باركنسون ومرض الزهايمر."

وذكرت أعراض أخرى للنقص على النحو التالي:

التعب والإرهاق

شعور بالاغماء

الصداع

الخفقان

فقدان الشهية

فقدان الوزن

لسان أحمر مؤلم

قرحة الفم

الجلد الأصفر الشاحب (اليرقان).

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين B12:

إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب12، يمكنك محاولة زيادة تناولك من خلال النظام الغذائي.

ويشمل ذلك تناول المزيد من اللحوم والأسماك والجبن والبيض والأطعمة المدعمة بفيتامين ب12.

إذا كانت أعراضك أكثر خطورة وكان تغيير نظامك الغذائي غير ممكن أو لا يساعدك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

ويمكن إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كان لديك نقص.

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