صحفية فلسطينية تصبح حديث السوشيال ميديا بعد توبيخها مذيعة بريطانية.. ماذا قالت لها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية أصبحت الصحفية الفلسطينية «يارا عيد» محل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها العنيف على مذيعة في قناة سكاي نيوز البريطانية، بسبب انحيازها ضد شهداء الحرب على غزة.

صحفية فلسطينية تهاجم مذيعة بريطانية

رسالة قوية وجهتها الصحفية الفلسطينية للمذيعة البريطانية التي تحدثت في بداية اللقاء عن هجوم حركة حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص، مع إعلان المسؤولين الفلسطينيين أن هناك أكثر من 4000 شخص استشهدوا في غزة.

ردت الصحفية الفلسطينية على المذيعة قائلة إنها فقدت أكثر من 30 فردا من عائلتها، وكانوا مدنيين، ومعظمهم أطفال.

عندما ردت «يارا» على المذيعة البريطانية، قالت لها إن استخدام اللغة في التقارير الصحفية مهم للغاية ويجب استخدامها بدقة وأمانة: «قبل أن أواصل الحديث عما يحدث، عندما قدمتِ الآن ما يحدث قلتِ إن أكثر من 1400 شخص قتلوا في إسرائيل وأكثر من 4000 شخص في فلسطين ماتوا، أعتقد أن اللغة مهمة جدا في استخدامها لأنك كصحفية لديك واجب أخلاقي لتغطية ما يحدث».

الحياة التي يعيشها الفلسطينيون

«الفلسطينيون لا يموتون فحسب بل يُقتلون، بل يتعرضون في الواقع للتطهير العرقي والإبادة الجماعية على مدار الـ 75 عاما الماضية».. بهذه الكلمات المؤثرة استكملت الصحفية الفلسطينية حديثها، وذكرت أيضا أن هذه الحرب من المفترض أن تكون بين حماس وإسرائيل، وهي ليست كذلك، وصياغتها على هذا النحو أمر مضلل للغاية.

عاشت الصحفية الفلسطينية 4 حروب فظيعة في فترة الصغر، الأمر الذي دفعها لمغادرة غزة، كما أمضت سنوات في العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة، بحسب وصفها.

التفاعل على مواقع التوصل الاجتماعي

لاقى هجوم الصحفية الفلسطينية يارا عيد على مذيعة سكاي نيوز البريطانية تفاعل الكثيرون من رواد مواقع التوصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات «الله عليكي.. فلسطينية قوية»، «ربنا يحفظك ويحفظ أهالك»، وأيضا «صحفية شجاعة».