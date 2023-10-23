واقعة نادرة.. سجن يفاجئ النزلاء بأمر غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نظم سجن إندور المركزي في ولاية ماديا براديش بالهند، أمسية غنائية وراقصة عُرفت بإسم "غاربا ودانديا"، للنزلاء في اليوم السادس من مهرجان نافراتري الهندي، الذي يستمر عشرة أيام.

وانتشر مقطع فيديو للحدث على وسائل مواقع التواصل، وظهر فيه السجناء وهم يرقصون من قلوبهم، ليحصد أكثر من 18000 مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال مسؤولون لوكالة الأنباء "ANI" إن "جميع السجناء، ذكورا وإناثا، شاركوا في هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه أحيانا خلال مهرجان نافراتري".

وجدير بالذكر، أن "غاربا" هي رقصة شعبية عالية الطاقة نشأت في ولاية غوجارات الهندية ويتم تأديتها بشغف وحماس في مهرجان نافراتري الميمون، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

والراقصون الذين يحتفلون بطريقة "غاربا" يرقصون في دائرة حول مصباح كبير أو تمثال الإلهة "شاكتي".

اقرأ أيضًا:

فارق الحياة بعد قصف منزله.. معلومات عن الطفل الفلسطيني عوني الذي لم يحقق حلمه "فيديو وصور"

مخلوق غريب ضخم يثير الرعب في شواطئ غينيا (صور)

لماذا نحلم بأحلام غريبة وغير مفهومة؟- اعرف السر وراء ذلك

سيدة تقضي 15 عاما في الانتقام من رجل لسبب غريب "فيديو"

مواطنون بريطانيون يلجأون لحجة غريبة لمحاربة غلاء المعيشة.. لن تتوقعها