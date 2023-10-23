في شهر التوعية به.. هؤلاء النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارا وخطورة بعد سرطان الجلد، فهو سرطان ينتشر في خلايا الثدي، وأكثر شيوعا بين النساء.

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء مع تقدمهن في السن، حيث يتم تشخيص معظم الحالات بعد سن الخمسين. وهناك أيضًا عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة.

وإليكم بعض العوامل التي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، وفقا لما جاء بموقع "منظمة الصحة العالمية"، و"مؤسسة سرطان الثدي الوطنية".

الطفرات الجينية

النساء اللاتي ورثن طفرات في جينات معينة، مثل BRCA1 وBRCA2، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

التاريخ الإنجابي

إن بدء الدورة الشهرية قبل سن 12 عامًا وبدء انقطاع الطمث بعد سن 55 عامًا يعرض النساء للهرمونات لفترة أطول، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

عدم ممارسة النشاط البدني

النساء غير الناشطات بدنيًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة بعد انقطاع الطمث

النساء الأكبر سنا اللاتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي.

وجود ثديين حجمهم ضخم

يحتوي الثدي الضخم على نسيج ضام أكثر من الأنسجة الدهنية، ما قد يجعل من الصعب أحيانًا رؤية الأورام على تصوير الثدي بالأشعة السينية، النساء ذوات الثدي الكثيف أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

التاريخ الشخصي للإصابة بسرطان الثدي أو بعض أمراض الثدي غير السرطانية

النساء اللاتي أصبن بسرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي للمرة الثانية. ترتبط بعض أمراض الثدي غير السرطانية، مثل تضخم الأقنية غير النمطي أو السرطان الفصيصي الموضعي، بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض

يكون خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي أعلى إذا كان لديها أم أو أخت أو ابنة (قريب من الدرجة الأولى) أو عدة أفراد من الأسرة من جانب والدتها أو والدها من الأسرة الذين أصيبوا بسرطان الثدي أو المبيض، كما أن وجود قريب ذكر من الدرجة الأولى مصاب بسرطان الثدي يزيد من خطر إصابة المرأة.

العلاج السابق باستخدام العلاج الإشعاعي

النساء اللاتي خضعن للعلاج الإشعاعي للصدر أو الثديين، على سبيل المثال: علاج ليمفوما هودجكين، قبل سن 30 عامًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي في وقت لاحق من الحياة.

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