4 علامات إذا ظهرت عليك جرس على وجود سرطان بالفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات تظهر عليك بشكل مفاجيء يجب الاهتمام بها والحذر منها، وقد تكون إنذاراً على وجود سرطان داخل الفم، ويعد هذا النوع من السرطانات الأخطر على الصحة إذا ترك دون رعاية طبية.

وسرطان الفم هو واحد من عدة أنواع من السرطانات التي تُجمع في فئة تُسمى بسرطانات الرأس والرقبة، وفي الغالب يُعالج كلا منهما بشكل مماثل.

وقد يظهر سرطان الفم في عدة مناطق بالفم أي الأجزاء المكونة للفم مثل الشفتين، أو اللثة، أو اللسان، أو تجويف الفم، بالإضافة لبطانة الخدين الداخلية وسقف الفم وقاع الفم، وفقًا لما جاء في موقع"مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

１- ظهور بقع بيضاء أو حمراء داخل الفم.

２- وجود كتل صغيرة داخل الفن.

３- صعوبة في البلع.

４- تخلخل الأسنان.

وهناك أعراض آخرى أكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

وجود ورم داخل الفم.

ألم مستمر في الفم.

ألم الأذن.

صعوبة في البلع.

عوامل الخطر

تعرض شفتيك لأشعة الشمس بشكل كثيف.

تناول السجائر إلى حد بعيد.

ضعف الجهاز المناعي.

الإفراط في تناول الكحوليات.

متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب

يستدعي الأمر زيارة الطبيب إذا استمرت بعض الأعراض دون توقف الألم لمدة تزيد عن أسبوعين.

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