لا ترميه بعد الآن.. استخدمات غير متوقعة لقشر الرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يشتهر الرمان بفوائده الغذائية العديدة، لكن قشر الرمان له أيضًا العديد من الخصائص العلاجية، حيث يمكن استخدامه لعلاج بعض مشكلات الجلد والحلق وأيضا القلب.

لذلك نستعرض لكم مجموعة من فوائد واستخدامات قشر الرمان المفيدة لصحتك، وفقا لما جاء بموقع "north east news".

حب الشباب والتجاعيد

يحتوي قشر الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يساعد على تعزيز نمو الخلايا الجديدة، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

طريقة الاستخدام:

سخني حفنة من قشر الرمان المجفف في مقلاة عميقة حتى يصبح لونه بني ذهبي.

اتركيه يبرد، ثم اطحنيه في مطحنة أو خلاط حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا.

امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو ماء الورد.

ضعي العجينة على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

التهاب الحلق

يساعد مسحوق قشر الرمان على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الألم.

طريقة الاستخدام:

اغلي حفنة من قشر الرمان المجفف في الماء لمدة 10 دقائق.

صفي الخليط واتركيه يبرد.

استخدمه في الغرغرة عدة مرات يوميًا.

أمراض القلب

تمتلئ قشور الرمان بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على مكافحة أمراض القلب الخطيرة والتي تهدد بالحياة. كما أنه يحافظ على مستويات الكوليسترول ويقلل من التوتر ويعيد صحة القلب، ويقلل من الإجهاد التأكسدي ويخفض ضغط الدم.

طريقة الاستخدام:

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق قشر الرمان مع كوب من الماء الدافئ واشرب المزيج يوميًا لتحسين صحة قلبك.

تحذيرات:

إذا كنت تعاني من أي حساسية تجاه الرمان، فاستشر طبيبك قبل استخدامه.

لا تتناول مسحوق قشر الرمان عن طريق الفم، حيث يمكن أن يكون سامًا.

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