3 نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

سرطان الثدي هو نوع من السرطان يُصيب أنسجة الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء.

وذكر الطبيب البريطاني يكرس باتريك دينين، 3 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.

1. التعرّف بشكل أفضل على الجسم:

إذا لاحظت أي تغيرات تحدث في حجم وشكل وملمس في منطقة الثدي، من الضروري الذهاب للطبيب المختص، وإجراء فحوصات منتظمة.

2. إجراء الفحوصات:

سرطان الثدي هو سرطان يمكن فحصه واكتشافه في وقت مبكر، ولهذا السبب يجب الاحتفاظ بسجل الفحوصات الذاتية للثدي.

3. تشجيع المقربين على الكشف المبكر:

يجب التأكد من أن جميع الأشخاص المقربين يدركون أهمية فحص سرطان الثدي ويعرفون متى يجب عليهم البدء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل منتظم.

كما يجب أيضاً مرافقة أفراد العائلة أو الأصدقاء أثناء قيامهم بفحص الثدي بالأشعة السينية.

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