الامارات | عروض تحبس الأنفاس في «ذا الوجنست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جزيرة ياس بأبوظبي عرض السحر «ذا الوجنست: سحر موسم الأعياد» في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل في ياس أرينا. وسيأخذ العرض الجمهور في رحلة من الإثارة والتشويق، إذ سيقدم سبعة من أفضل السحرة في العالم عروضاً ومجموعة من ألعاب الخفة التي تحبس الأنفاس.

وسيقدم العرض كل من إنزو وين، وديفيد ويليامسون الذي يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً، وكذلك جيمس مور. كما سيشارك في العرض كزافييه مورتيمر، وآن ها ليم، ويوناردو برونو، وفالنتين أزيما.

واكتسب «ذا الوجنست» سمعة، إذ يقدم مزيجاً من السحر، والفن والإثارة مع دمج التكنولوجيا والموسيقى، إضافة إلى التفاعل وإشراك الحضور كجزء رئيس من العرض.