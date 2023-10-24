الامارات | إسبانيا: إحباط بيع مجوهرات أوكرانية تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على 11 قطعة مجوهرات من الذهب تعود إلى التراث التاريخي الأوكراني، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليون يورو (أكثر من 63 مليون دولار)، في إسبانيا، حيث كان يأمل مهرّبون إعادة بيعها بشكل غير قانوني، كما أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس.

وقالت الشرطة في بيان إن هذه المجوهرات «التي تتمتع بقيمة تاريخية واقتصادية كبيرة»، اختفت قبل سنوات عدة، بعد عرضها في أحد متاحف كييف بين عامي 2009 و2013.

وأشارت إلى أنّ معظمها صودر في سبتمبر الماضي، خلال عملية للشرطة ضد «شبكة إجرامية متورطة في تهريب القطع التي تحمل أهمية ثقافية في أوكرانيا».

وأُوقف ثلاثة إسبان وأوكرانيّان خلال العملية التي نُفّذت بمساعدة السلطات في أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.