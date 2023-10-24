الامارات | إبر «أوزمبيك» مغشوشة تنتشر في أسواق أوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت السلطات الصحية الأوروبية الصيادلة من انتشار إبر مغشوشة، تحمل اسم «أوزمبيك»، وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن، ويحظى بشعبية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) في مذكرة موجهة إلى الصيادلة والمستشفيات «كإجراء احترازي، ندعو مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى توخي الحذر».

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) «رصد لدى بعض تجار الجملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إبر تحمل بصورة مزيفة اسم اوزمبيك، وهو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني».

ورُصد عدد من هذه الإبر المزورة التي كُتب عليها أنها صُنّعت في ألمانيا، لدى موزعين في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأدوية الأوروبية، التي أوضحت أن ثمة «اختلافات في الشكل بين الإبر المزيفة والأصلية».