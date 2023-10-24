الامارات | «حديقة أم الإمارات» تحتضن 40 مشروعاً في سوقها الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة 40 مشروعاً؛ أطلقت حديقة أم الإمارات الموسم الجديد من فعالية سوق الحديقة السنوية والتي تنظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتستمر حتى 30 مارس 2024.

تستهدف الفعالية دعم وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة، وتعريف جمهور الحديقة بما يقدمونه من منتجات متنوّعة مثل المواد الغذائية والمشغولات اليدوية والشموع والأزياء والعبايات والإكسسوارات وغيرها من المنتجات. كما يتضمن السوق العديد من العروض الفنية والترفيهية لجميع أفراد العائلة. وقالت مدير الاتصال المؤسسي في «سنيار القابضة» والمتحدثة الرسمية باسم الحديقة، رشا قبلاوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحديقة خصصت كامل مبيعات التذاكر يوم الافتتاح - الذي وافق الجمعة الماضي - لصالح حملة «تراحم من أجل غزة»، المبادرة الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات القيادة الرشيدة للتضامن مع الأشقاء في غزة، ما يعزز الدور المجتمعي للحديقة.

معايير اختيار دقيقة

وأشارت قبلاوي إلى أن السوق هذا العام، وهو الموسم الثالث له على التوالي، يضم 40 من العارضين وأصحاب المشاريع من جنسيات مختلفة، منهم 19 من الإماراتيات الملهمات، والذين يقدمون منتجات عضوية ويدوية محلية الصنع، ومعظمهم من أصحاب المبادرات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يمتلك أصحابها محال تجارية.

وأوضحت أن اختيار المشاركين أجري بدقة، إذ طلب من كل مشارك إرسال تعريف كامل بالمشروع الخاص به والمنتجات التي يقدمها، مع الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك أجريت مقابلات شخصية معهم لتقييم المشروعات بشكل مباشر، وتتيح الحديقة باقات مختلفة للاشتراك في السوق تختلف تبعاً للفترة، فهناك باقة للاشتراك لأسبوع أو اثنين أو شهر أو الموسم كاملاً، وهناك مشاركون يتواجدون للعام الثالث، وبعضهم بدأ مع السوق كعمل منزلي صغير والآن أصبح مشروعاً، وهو ما يعكس حرص حديقة أم الإمارات على دعم المشاريع الإماراتية والمحلية.

مبادرات

وذكرت قبلاوي خلال جولة إعلامية في السوق، أن السوق، الذي تزامن افتتاحه مع انطلاق مبادرتي «سينما في الحديقة» و«أكتوبر الوردي»، سيشهد إقامة مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تشمل العروض الفنية والموسيقية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وحصص اللياقة البدنية، وأعمالاً ومنتجات فنية ومبتكرة لمجموعة من المصممين والفنانين المحليين، إلى جانب فعالية «سينما الحديقة» التي تعود من جديد وتقدم في الهواء الطلق مجموعة من الأفلام المفضلة للصغار والكبار بواقع فيلمين في الأسبوع.

وأفادت بأن السوق استقبل العام الماضي أكثر من 100 ألف زائر، ومن المتوقع أن يستقطب عدداً أكبر هذا العام، خصوصاً مع بداية اعتدال الطقس في الإمارات، بما يشجع العائلات على زيارة الحديقة لقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق.

إضاءة وردية

قالت رشا قبلاوي إن «حديقة أم الإمارات تخصص شهر أكتوبر من كل عام لتوعية الزوّار حول مرض سرطان الثدي، والتأكيد على أهمية الكشف والعلاج المبكر. وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في الفحوص الدورية، ومساعدتنا لتعزيز مستوى الوعي والثقافة الصحية حول هذا المرض، فتتزين الحديقة طوال الشهر بالإضاءة الوردية للتوعية بسرطان الثدي. كما تستضيف سلسلة من جلسات اللياقة الصحية».

رشا قبلاوي:

• معظم المشاركين في «سوق الحديقة» من أصحاب المبادرات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• 19 إماراتية من بين المشاركين في الفعالية، والذين يقدمون منتجات عضوية ويدوية محلية الصنع.