الامارات | تراث البحر يجتذب ناشئة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «من ليس له ماض ليس له حاضر»، نُظِّمت على مدى يومين فعاليات ملتقى سهيل البحري، بمشاركة 60 طالباً من المنتسبين لنادي تراث الإمارات.

وقدم مدربون تراثيون مختصون في تراث البحر والصيد والغوص مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج التراثية للمشاركين على مدى السبت والأحد الماضيين، خلال النسخة الـ11 من الملتقى.

ويحرص النادي على تنظيم الملتقى سنوياً، بهدف تعريف الأجيال الناشئة بالتراث البحري وطرق الصيد والصناعات التقليدية، وترسيخ معرفتهم بالعادات والتقاليد وآداب المجالس والسنع وتفاصيل الحياة قديماً، عبر العديد من الأنشطة التراثية المصممة لهذا الغرض، وشملت التعرف إلى المحامل التراثية، والطرق التقليدية لصيد الأسماك، ومحاضرات عن السنع، والألعاب الشعبية، والصناعات التراثية البحرية، والسباحة.

وانطلق المشاركون في جولة بحرية، زاروا خلالها جزيرتي مصنوعة وحالة البحراني، ومارسوا صيد الأسماك بطرق تقليدية.