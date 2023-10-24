الامارات | فيلم «تايلور سويفت» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور»، الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة تحمل العنوان نفسه، على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وحقق «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» عائدات بلغت 31 مليون دولار في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بعدما كان حظي بنجاح كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وحلّ ثانياً «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، مع 23 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرعب «ذي إكزورسيست: بيليفر» مع 5.6 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» مع إيرادات 4.5 ملايين دولار. أما في المرتبة الخامسة فجاء «ذي نايت مير بيفور كريسمس» بـ4.1 ملايين دولار.