الامارات | «قوالب السيليكون».. نصيحة قبل البداية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بتسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من «السيليكون» وهي فارغة قبل استعمالها لأول مرة.

وعادة ما يتم الترويج لقوالب المخبوزات المصنوعة من «السيليكون» بأنها لا تحتاج إلى ورق زبدة أو وضع أي مواد دهنية عند الاستعمال.

وقالت الخبيرة الألمانية، إنجا شوينجل إكسنر: «إنه يجب شطف قوالب المخبوزات المصنوعة من (السيليكون) جيداً قبل استعمالها لأول مرة».

وأوصت الخبيرة الألمانية بتسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من «السيليكون» وهي فارغة في البداية على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة ساعة، وخلال هذه الفترة يجب تهوية المطبخ جيداً، وبعدما تبرد القوالب المصنوعة من «السيليكون»، فإنه يجب غسلها مرة أخرى، وعندئذ فإنها تصبح جاهزة للاستعمال.

ويجب مراعاة «رمز الشوكة والكأس»، والتي تشير إلى أنه يمكن استعمال هذه المنتجات مع الأطعمة.