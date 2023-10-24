الامارات | عشاق الموسيقى الكورية على موعد جديد مع «هايب راوند كي فيست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد النجاح الذي حققه المهرجان الكوري «Hyperound K-Fest» في نسخته الأولى في أبوظبي، يعود هذا العام مجدداً بمجموعة من العروض المميزة والاستثنائية، يقدمها الفنانون لأول مرة في المنطقة، إذ يستضيف الحدث أبرز النجوم الكوريين الذين سيقومون بعروض غنائية لأول مرة في المنطقة، وأعلنت شركة «هايب راوند» إطلاق المهرجان في 11 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا في أبوظبي، بنسخته الثانية.

وسيشهد المهرجان هذا العام عروضاً متنوعة لمجموعة من أشهر الفنانين الكوريين يحضر أغلبهم لأول مرة في الإمارات والمنطقة.

وأشارت المديرة التنفيذية لشركة هايب راوند، إيدانا إمانيكوفا، لـ«الإمارات اليوم» إلى حرص فريق العمل على اختيار الفنانين المشاركين، وفقاً لرغبة الجمهور، حيث يستضيف المهرجان نجوما يقدمون عروضهم لأول مرة، ماعدا PEAKBOY الذي كان قدم عرضاً في النسخة الأولى من المهرجان.

أشارت إلى أن الإمارات تعد وجهة مثالية للمهرجانات، كونها تحتضن محبي هذا الفن من الثقافات المختلفة، مضيفة أن من المتوقع أن يشهد المهرجان هذا العام إقبالاً كبيراً من محبي الفن الكوري من مختلف أنحاء الدولة ومن خارجها، حيث يتوقع الفريق استقبال نحو 10 آلاف شخص من محبي هذا الفن.

ودعت الجمهور الراغب في الحضور إلى الإسراع في شراء التذاكر، مشيرة إلى قرب نفاد الكمية، نظراً للإقبال المتزايد، حيث ضمت التذاكر فئات مختلفة، هي فئة البرونزية، الفضية، الذهبية، البلاتينوم والـVIP التي تم طرحها يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، كما أشارت إلى حماسة الفنانين للقاء متابعيهم في المنطقة، حيث ستقوم فرقة الهيب هوب إيبيك هاي (Epik High) بتحضير مسرح خاص للعرض المقام في أبوظبي، ما سيمثل تجربة لا تُنسى للحاضرين.

وسيتمكن الجمهور من حجز مقاعده في الحافلات التي ستقل الجمهور بمبالغ رمزية من دبي من نقطة التجمع في مركز ابن بطوطة، وسيتم نقل الجمهور القادم من الشارقة من سيتي سنتر الزاهية، حيث تم توفير المواصلات لنقل الجمهور القادم من الإمارات المختلفة إلى أبوظبي.

يعد المهرجان «Hyperound K-Fest» الحدث الأكبر لمحبي «كي بوب» والموسيقى الكورية، حيث تم تنظيم هذا المهرجان في نسخته الأولى عام 2022، بهدف الترويج للموسيقى الكورية.