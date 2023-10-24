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الامارات | محاولة أمل وسط أحزان وآلام غزة

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غزة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أمل وسط أحزان وآلام غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط هول المعارك وهول الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين، لا بأس من مساحة أمل لأطفال غزة الذين فقدوا أهلهم وأحبتهم، ومن أجل فرحة ولو مؤقتة، نظم عاملون في المجال الإنساني تجمعاً لأطفال نجوا من الغارات، وتجمعوا في إحدى المدارس للرسم على وجوههم وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، علها تسهم ولو قليلاً في رفع كل هذا الألم والحزن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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