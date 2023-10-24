الامارات | أولى خطوات العناية السليمة بالبشرة.. معرفة نوعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمثل أولى خطوات العناية السليمة بالبشرة في معرفة نوع البشرة لاختيار مستحضرات العناية المناسبة لها، لأن احتياجات البشرة الجافة تختلف عن احتياجات الدهنية.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن استخدام مستحضرات عناية غير مناسبة لنوع البشرة يؤدي إلى تهيج البشرة، ووقوعها فريسة للبثور والقشور والاحمرار والحكة.

وحذرت من الاستحمام بماء ساخن للغاية، لأنه يتسبب في فقدان البشرة للدهون المرطبة لها، ما يؤدي إلى تهيجها وتعرّضها للجفاف والخشونة.

ولتجنب ذلك، ينبغي ضبط الماء على درجة حرارة لطيفة على البشرة، مع مراعاة ألا تزيد مدة الاستحمام على خمس إلى 10 دقائق.

ويراعى أيضاً استخدام منتجات تنظيف وعناية تخلو من المواد العطرية أو المواد الحافظة والأصباغ.

ويمكن للمرأة، التي تعاني بشرتها الشوائب، استخدام مستحضر تقشير لطيف من أجل التخلص من مواضع التقرن، مع مراعاة استخدام مستحضر التقشير بمعدل لا يزيد على مرتين أسبوعياً، للحيلولة دون الإضرار بفلورا البشرة المفيدة.

وبعد تنظيف البشرة جيداً، ينبغي استعمال مستحضرات عناية مناسبة، إذ تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضر عناية غني بالدهون من أجل ترطيبها، في حين تحتاج البشرة الدهنية إلى مستحضر عناية مرطب ذات قوام خفيف.

وأوصت الرابطة المرأة باستشارة الطبيب في حال استمرار تهيج البشرة مع المعاناة من حكة شديدة أو طفح جلدي أو تورم، إضافة إلى وجود مواضع متشققة أو متقيحة أو تنزف دماً، إذ قد تشير هذه الأعراض حينئذ إلى الإصابة بإكزيما عنيدة أو بالفطريات أو مرض جلدي مثل التهاب الجلد العصبي.

• الاستحمام بماء ساخن للغاية يتسبب في فقدان البشرة للدهون المرطبة لها، ما يؤدي إلى تهيجها وتعرّضها للجفاف.