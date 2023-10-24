الامارات | زيت بذر الكتان.. منجم فوائد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية أن زيت بذر الكتان يتمتع بفوائد صحية كثيرة، إذ يزخر بالأحماض الدهنية «أوميغا 3» والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وأوضحت أن الأحماض الدهنية «أوميغا 3» تتمتع بتأثير إيجابي على جهاز المناعة وتثبط الاستجابات الالتهابية، وتعمل على خفض مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وتحسن خصائص تدفق الدم، وبالتالي منع الترسبات في الأوعية الدموية، ما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. ويزخر زيت بذر الكتان أيضاً بـ«فيتامين E» المهم لصحة البشرة، فضلاً عن تأثيره المضاد للأكسدة، وكذلك «فيتامين K» المهم لصحة الدم والعظام. كما يتمتع زيت بذر الكتان بتأثير مثبط للالتهابات.