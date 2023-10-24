طريقة عمل الطعمية بالوصفة المصرية الأصلية في 30 دقيقة.. «زي الجاهزة في 4 خطوات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية من أشهى الأطباق الشعبية المصرية، التي يُشتهر بها المطبخ المصري، والجميع يحبها لاسيما في وجبة الفطار، وقد يرغب البعض في إعدادها بالمنزل، وفيما يلي طريقة عمل الطعمية بالوصفة المصرية الأصلية في 30 دقيقة فقط في المنزل.

مقادير الطعمية المصرية

- كوب فول مدشوش

- حبة بصل كبيرة

- 5 فصوص من الثوم

- حزمة شبت

- حزمة كزبرة خضراء

- حزمة بقدونس

- ملح

- كمون

- كزبرة ناعمة

- شطة

- ملعقة بكينج صودا

طريقة التحضير

- يتم نقع الفول ليلة كاملة في إناء به ماء.

- يتم وضع الفول مع بقية المكونات من البصل والثوم والشبت والكزبرة الخضراء والبقدونس والملح والكمون والشطة وضربها جيدا بالخلاط حتى الحصول على قوام العجينة.

- إضافة بكينج صودا وتقليب العجينة لمدة ساعة على الأقل.

- تشكيل العجينة على هيئة أقراص ووضعها بالزيت على نار متوسطة حتى تمام الطهي.