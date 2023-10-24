9 أطعمة تقلل من كثافة المعادن في العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤثر كثافة المعادن في العظام على خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من كثافة المعادن في العظام، وتزيد من خطر إصابتك بهشاشة العظام، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

- الصودا

لاحتوائها على حمض الفوسفوريك، الذي يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم ويضعف العظام.

- الإفراط في تناول فيتامين أ

الإفراط في تناوله من المكملات الغذائية أو المصادر الحيوانية يمكن أن يضعف العظام.

- الأطعمة عالية الأوكسالات

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، مثل السبانخ والراوند والبنجر الأخضر، يمكن أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم وقد تقلل من كثافة العظام عند تناولها بكميات زائدة.

- السكريات

نظرًا لأنها غنية بنسبة عالية من السكر إلى الإصابة بالالتهابات، ما يؤثر سلباً على صحة العظام.

- الأطعمة الغنية بالفوسفور

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، مثل الكولا واللحوم المصنعة، يمكن أن تعطل توازن الكالسيوم وربما تقلل من كثافة العظام.

- الإفراط في تناول البروتينات

يؤدي تناول نظام غذائي غني بالبروتين بشكل مفرط، وخاصة البروتين الحيواني، إلى زيادة فقدان الكالسيوم في البول.

- الأطعمة المالحة

تزيد هذه الأطعمة من إفراز الكالسيوم عن طريق البول، ما يضعف كثافة العظام.

- الكافيين

الاستهلاك المفرط له يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام.

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