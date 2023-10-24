10 أطعمة ضرورية لصحة العينين- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - العين من أعضاء الجسم الضرورية، فهي مسؤولة عن الرؤية، وهناك عديد من العوامل التي تؤثر على صحة العين، بما في ذلك النظام الغذائي.

فيما يلي، نقدم لكم بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة العيون، وفقًا لموقع "هيلث داي".

أشار تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إلى أن نفس النظام الغذائي المفيد للقلب يساعد أيضاً العينين.

وتعتمد العينان على شرايين صغيرة للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر.

تساعد الأطعمة ذات اللون البرتقالي في تعزيز صحة العين، وتأتي البطاطا الحلوة على رأس القائمة، لاحتوائها على أكثر من 200% من الجرعة اليومية من فيتامين "أ" التي يوصي بها الأطباء..

ويلي ذلك الجزر، والشمّام، والمشمش.

ويعتبر فيتامين "سي" من المغذيات الهامة للعيون، ومن مصادره: البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون والخوخ والفلفل الأحمر والطماطم والفراولة.

ويتوفر فيتامين E مضادات للأكسدة تحافظ على صحة خلايا العين من الضمور البقعي و إعتام العدسة، ومن مصادره: الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس.

وتفيد أحماض أوميجا 3 الدهنية وظيفة الدموع، لذا فإن تناول الأسماك الغنية بهذه الدهون يحمي من جفاف العين مثل السلمون والتونة والسردين والهلبوت والماكريل والروبيان والهامور.

وتحتاج العيون إلى اثنين من مضادات الأكسدة الأخرى، هما اللوتين وزياكسانثين، ومن مصادرهما البيض، والخضراوات الورقية الخضراء.

وأشار التقرير إلى أضرار الأطعمة المقلية، وتدخين التبغ، وأشعة الشمس على العين.

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