تخفض الكوليسترول وتحمى من السرطان.. فوائد غير متوقعة لـ 6 أطعمة حمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعرف الأطعمة الغنية باللون الأحمر بأنها غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، كما أنها تحتوي على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

فيما يلي، بعض فوائد الأطعمة الغنية باللون الأحمر، وفقًا لما ورد في موقع "Times of India".

1. خصائص مضادات الأكسدة

تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2. صحة القلب

تساعد الفيتامينات الموجودة بها في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول.

3. الوقاية من السرطان

ترتبط بعض الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الطماطم، بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب محتواها العالي من الليكوبين.

4. تحسين الرؤية

تحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات، التي تدعم صحة العين، وتقلل من خطر الضمور المرتبط بالتقدم في العمر.

5. تعزيز صحة البشرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتعزيز البشرة الصحية والمشرقة.

6. مضادة للالتهابات

تتمتع الفواكه الحمراء مثل الكرز والتوت بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم المصاحب لهذه الحالة.

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